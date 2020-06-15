Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 12 июня завершились ростом. на 1,66%. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,66%, до $38,94, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. После массовых протестов вновь подскочила число заболевших.

Перед выходными днями участники рынка успокоились. С открытием азиатских бирж последовали новые продажи акций и покупки безопасной йены. Цена на Brent снизилась на 2,81%, до $37,85 за баррель.

Последний отчет компании Baker Hughes показал, что с 6 по 12 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на семь единиц до 199 штук. Годом ранее количество установок составляло 788 штук.

Количество установок по добыче газа выросло на две единицы до 78 штук. Общее число буровых установок сократилось на пять штук и составило 279 штук (по сравнению с 969 ед. годом ранее).

Опасения по поводу того, что пандемия коронавируса может быть не закончена, сохраняются.

Тем не менее позиции покупателей после подъема цен на 169% с 15,90 остаются сильными. Сегодня, 15 июня, ожидается консолидация в диапазоне $37,00 — $39,85.

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