Москва, , 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2019 год.

Рейтинг основан на расчете максимально возможного остатка денежных средств семьи со средней для региона зарплатой за вычетом минимальных расходов.

Так, по данным Росстата, в ЯНАО такой остаток по итогам прошлого года составил 88,5 тыс. рублей. Далее идут Сахалинская область (72,7 тыс. рублей), Москва (65,8 тыс.), Санкт-Петербург (57, тыс.) и Югра (56,8 тыс.), сообщают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росстате опубликовали данные о средней заработной плате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.

Наиболее высокая заработная плата за данный период стала на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, 101,5 тысячи рублей, на третьем — Москва, 95,5 тысячи рублей.

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