Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 11 июня закрылись ростом по рублевым парам. Российская валюта подешевела к доллару США на 2,48%, до 70,20 руб., к евро — на 1,63%, до 79,20 руб., к фунту — на 1,13%, до 88,36 руб. Рубль заметно сдал позиции перед длительными выходными на фоне бегства из рисковых активов и падения мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. После массовых протестов вновь подскочила число заболевших. Негатива добавил глава минфина США Стивен Мнучин. Он заявил, что вторичное закрытие экономики США для борьбы с распространением коронавируса нежизнеспособно и может вызвать новые проблемы для американцев.

Индекс SP500 снизился на 5,89%, до 3001 пунктов. Курс доллара по итогам дня подскочил до 70,28 руб. Йена и франк подорожали. 12 июня доллар США вырос к защитным активам, тогда как евро и фунт заметно подешевели.

Фондовые индексы США пытались отыграть потери, понесенные в ходе торговой сессии 11 июня. Мосбиржа 12 июня не работала по случаю национального праздника. Реакция на пятничные движения на мировых рынках отразится сегодня, 15 июня.

На торгах в Азии 15 июня фьючерс на SP500 торгуется в минусе. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,46%, до $38 за баррель. Участники рынка находятся в ожидании открытия европейской сессии.

Если давление на фондовые и нефтяной рынки сохранится, то пара доллар/рубль рискует вернуться к уровню 71 руб. Если уровень не устоит, то по рублю начнется новая фаза ослабления, которая продлится в течение 11 дней.

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