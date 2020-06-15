Москва, , 08:06 — REGNUM Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает логичным продление сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ до конца июля. Об этом глава компании рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы.», — отметил Дюков.

По его словам, в условиях выхода из карантина продление на месяц сокращения добычи нефти, «безусловно, является логичным».

Как сообщало 1 июня ИА REGNUM, президента РФ Владимир Путин не планирует встречаться с главой Минэнеро Александром Новаком и нефтяниками перед саммитом ОПЕК+, который пройдет в июне.

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