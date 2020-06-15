Южно-Сахалинск, , 08:05 — REGNUM Сахалинская область попала в список регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей. Дальневосточный регион занял второе место после Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Рейтинг регионов с наивысшим уровнем благосостояния семей представило РИА Новости. Уточняется, что благосостояние семей рассчитывалось по итогам 2019 года, по максимальному остатку денег в семье, после минимальных расходов. При расчёте использовались данные Росстата.

В рейтинге Сахалинская область оказалась на втором месте. Предполагается, что семья с двумя взрослыми и одним или двумя детьми, после траты необходимых расходов располагает ещё 72,7 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе — эта сумма составляет — 88,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с губернаторами Дальнего Востока ситуацию на рынке труда и меры по трудоустройству. Лучше всего с трудоустройством на Сахалине — 49,3% от числа обратившихся обеспечили работой.