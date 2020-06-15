Челябинск, , 07:49 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings оценило кредитоспособность Челябинской области. Рейтинг подтверждён на отметке «BBB», а прогноз дан «Стабильный», сообщает пресс-служба регионального минфина.

В ходе анализа были оценены адаптивность и устойчивость доходов, адаптивность и предсказуемость расходов, а также гибкость и устойчивость долговых обязательств и ликвидности. «Риск-профиль был оценён как отвечающий «низкому среднему уровню». Экономика региона в основном основана на металлургической отрасли, и это способствует приемлемой бюджетной обеспеченности. При этом доля налоговых поступлений от металлургии не основная, так что доходы области от металлургического производства зависят умеренно.

Аналитики обратили внимание и на другие преимущества экономики Южного Урала. А в конце добавили, что кредитный рейтинг региона сдерживается суверенным рейтингом всей России и при позитивном его пересмотре может быть автоматически повышен.