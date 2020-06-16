Чита, 16 июня 2020, 00:06 — REGNUM Долги обанкроченного почти два года назад коммерческого банка «Центрально-Европейский банк» могут истребовать с бывших топ-менеджеров и акционеров. Требование конкурсного управляющего должника арбитраж Забайкальского края рассмотрит 9 июля 2020 года. Сумма претензий, заявленная как убытки, полученные по вине руководства, превышает 1,254 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В качестве ответчиков в ходатайстве агентства по страхованию вкладов выступают десять физлиц.
Напомним, банк, созданный в январе 1994 года в Чите, остался без лицензии 24 августа 2018 года. К тому моменту «Центрально-Европейский банк» был на 322-м месте по размеру активов среди юрлиц соответствующей отрасли РФ. Среди причин лишения лицензии — превышение портфеля выданных кредитной организацией гарантий над собственными средствами в девять раз. Всего им было выдано гарантий на 6,5 млрд рублей.
На начало мая 2020 года у юрлица имелись долги перед 58 кредиторами на сумму 806,154 млн рублей.