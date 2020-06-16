Чита, , 00:06 — REGNUM Долги обанкроченного почти два года назад коммерческого банка «Центрально-Европейский банк» могут истребовать с бывших топ-менеджеров и акционеров. Требование конкурсного управляющего должника арбитраж Забайкальского края рассмотрит 9 июля 2020 года. Сумма претензий, заявленная как убытки, полученные по вине руководства, превышает 1,254 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве ответчиков в ходатайстве агентства по страхованию вкладов выступают десять физлиц.

«В обоснование заявленных требований конкурный управляющий ссылается на то, что члены органов управления кредитной организации, осуществляя свои функции, приняли решения о заключении сделок с заведомо неплатежеспособными контрагентами, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, причинив тем самым должнику убытки на сумму 1 254 253 673 руб. 44 копеек», — отмечается в материалах суда.

Напомним, банк, созданный в январе 1994 года в Чите, остался без лицензии 24 августа 2018 года. К тому моменту «Центрально-Европейский банк» был на 322-м месте по размеру активов среди юрлиц соответствующей отрасли РФ. Среди причин лишения лицензии — превышение портфеля выданных кредитной организацией гарантий над собственными средствами в девять раз. Всего им было выдано гарантий на 6,5 млрд рублей.

На начало мая 2020 года у юрлица имелись долги перед 58 кредиторами на сумму 806,154 млн рублей.