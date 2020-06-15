Чита, , 07:20 — REGNUM В Забайкальском крае принято решение ужесточить ответственность за пожары на свалках. Как сообщает сегодня, 15 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Андрея Гурулева, ответственными за горение несанкционированных мусорных навалов назначены главы муниципальных образований.

«За последнюю неделю в Забайкалье зарегистрировано 69 пожаров на мусорных навалах, 65 из них — в границах районных центров. Будут работать комиссии регионального управления МЧС, выявлять ответственных за эти возгорания», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, который неоднократно становился российским лидером по лесным пожарам, не могут справиться с пожарами на свалках. В конце мая только за одну неделю по этой причине произошло более 100 пожаров.

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