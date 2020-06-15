Пекин, , 07:10 — REGNUM Продажи мобильных телефонов в Китае достигли 33,76 млн единиц в мае, что на 11,8% ниже, чем годом ранее, сообщили 14 июня в Китайской академии информационных технологий и технологий связи.

Отгрузки 5G-смартфонов достигли 15,64 млн единиц в прошлом месяце, составив 46,3% от общих продаж. При том, в апреле данный показатель был на уровне 39,3%. Кроме того, в мае было представлено 32 новые модели смартфонов, из которых 16 — с поддержкой 5G.

Внутренние бренды доминируют по продажам в Китае. Так, продажи телефонов китайских брендов достигли 30,97 млн единиц или 91,7% от общего объема продаж. За первые пять месяцев года продажи мобильных телефонов в Китае упали на 18% до 124 млн единиц.