Пекин, , 06:48 — REGNUM Розничные продажи в Китае просели на 2,8% в годовом исчислении в мае текущего года, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, данный показатель, который является индикатором роста потребления, сократился на 2,8% в годовом исчислении в мае. Что, тем не менее, несколько лучше падения в размере 7,5% за апрель.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции в основной капитал в Китае за первые пять месяцев года просели на 6,3% в годовом исчислении.