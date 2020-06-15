Пекин, , 06:16 — REGNUM Цены на свиней в Китае выросли на 8,5% в начале июня относительно предыдущего отчетного периода в 10 дней, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

С прошлого года Китай имплементировал целый ряд политик стимуляции производства свиней в интересах стабилизации цен на свинину, которые взлетели из-за африканской чумы свиней. В частности, производителям предлагаются субсидии и льготы.

Согласно данным, из 50 товаров, цены на которые мониторятся властями Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 32 выросли в цене, в то время как 14 позиций потеряли в цене.