15 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Через неделю после сообщения об уходе по собственному желанию с поста министра информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх был задержан и помещён под арест. Что послужило основанием для уголовного дела в отношении бывшего чиновника?

Анастасия Степанова, , 05:37 — REGNUM Министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх из июньского отпуска не вышел, покинув свой пост тихо и практически незаметно. И тут же он стал фигурантом уголовного дела, связанного с государственными закупками на крупную сумму. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и тендеры, привлёкшие внимание следователей и областного УФСБ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело в отношении экс-министра

8 июня 2020 года пресс-центр правительства Кировской области сообщил, что Юрий Палюх по собственному желанию покинул пост министра информационных технологий и связи, написав заявление 4 июня. Занимать его должность будет заместитель — Алексей Сухих.

О причинах ухода Палюха с поста не сообщалось. Спустя два дня после этого пресс-релиза на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что бывший высокопоставленный чиновник стал фигурантом уголовного дела о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Палюх был задержан и пробудет под арестом два месяца.

«Преступная деятельность бывшего регионального министра информационных технологий и связи пресечена сотрудниками регионального УФСБ», — отмечалось в сообщении СУ СК России по Кировской области.

Причиной интереса ФСБ к Палюху стали государственные контракты, заключённые подведомственным министерству госучреждением ещё осенью 2019 года.

ГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в рамках нацпроекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» разместило аукционы на поставку спецсредства для автоматической фото‑ и видеофиксации ситуации на дороге. В декабре 2019 года не названные в сообщении следователей фирмы поставили продукцию, получив оплату в полном объёме.

«Приёмной комиссией указанного государственного учреждения был установлен факт несоответствия специальных технических средств условиям соответствующих контрактов», — уточнили следователи, которые считают, что именно министр, теперь уже бывший, а тогда вполне действовавший, «обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств, не соответствующих требованиям технических аукционных заданий».

Ущерб бюджету оценивается в 78 млн рублей. Расследование дела продолжается.

По ходатайству следователей Первомайский районный суд Кирова отправил Палюха под арест на два месяца. Ответить ему предстоит по двум статьям Уголовного кодекса.

Для справки

В команде кировского губернатора Юрий Палюх появился в 2017 году. В кресло министра уроженец Москвы, там же начинавший свою карьеру, пришёл с должности и. о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области.

В Ростовской области Палюх работал с 2012 года. В 2005—2010 годы он занимал должности в управлении Росреестра по Московской области, а после несколько лет трудился в одном из отделов Росреестра, курируя развитие информационных технологий и систем.

По данным из декларации за 2019 год, Юрий Палюх получил доход в размере 1 776 688,7 рубля. В его активе — квартира площадью 63,6 кв. м, автомобили «ШКОДА РЭПИД» и BMW X1 XDRIVE. Для сравнения: доход губернатора Игоря Васильева за тот же год составил 2 687 541,01 рубля.

О госзаказчике

Государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», которое фигурирует в сообщении следователей, было учреждено министерством информационных технологий и связи Кировской области 1 сентября 2011 года. В выписке ЕГРЮЛ, директор с конца октября 2017 года — Дмитрий Поповенко. При этом на сайте самого центра руководителем в статусе и. о. директора уже числится Юлия Зыкова. Из открытых источников известно, что Поповенко пришёл из того же ведомства в Ростовской области, которым руководил Палюх.

ГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», по имеющимся данным, выступало поставщиком в 16 госконтрактах на сумму более 12 млн рублей и заказчиком в 440 — на сумму свыше 735 млн рублей.

О тендерах на поставку оборудования

Следователи не называют компании, поставившие оборудование с недочётами. Известно лишь, что тендеры проводились осенью 2019 года, а товар был поставлен в декабре. Мы проанализировали все тендеры в этой сфере, проведённые госучреждением за этот период.

В сентябре-ноябре 2019 года удалось найти три аукциона от центра на поставку специальных техсредств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением.

Самый крупный тендер прошёл в ноябре. Контракт был подписан на сумму 62 662 416,76 рубля с ООО «Национальный центр информатизации». Источник финансирования — областной бюджет на 2019 год.

По контракту фирма-исполнитель должна была в декабре поставить 20 комплексов «Коперник», десять комплексов «Автодория 3.0», 20 комплексов «СКАТ-ПП». 28 декабря 2019 года товар был оплачен в полном объёме.

ООО «Национальный центр информатизации», которое выступает исполнителем по данному госконтракту, учреждено в Татарии в апреле 2014 года. Компания «прописана» в Иннополисе и по основному виду деятельности специализируется на разработке программного обеспечения. Средняя численность работников — порядка 180 человек. Директор с 2016 года — Константин Солодухин. Единственный владелец — АО «Концерн «Автоматика» из Москвы. Последний входит в дивизион госкорпорации «Ростех».

Само ООО является владельцем существенных долей в четырёх фирмах Москвы — «Цифровые медицинские сервисы», «Русинформэкспорт», «НПО «Конверсия» и «Барс-мед».

«Национальный центр информатизации» в разные годы был поставщиком в 272 государственных контрактах на сумму более 27 млрд рублей и заказчиком в 490 госконтрактах на сумму 71,9 млрд рублей.

Также в ноябре 2019 года кировское госучреждение подписало контракт на поставку 11 специальных техсредств автоматической фото‑ и видеофиксации на сумму 17 691 666,68 рубля с ООО «Айти Флагман». С этой же компанией был подписан тогда же контракт на поставку той же продукции, но уже восьми единиц и на 13 063 116,38 рубля.

Данный поставщик учреждён в Санкт-Петербурге в сентябре 2012 года. Средняя численность сотрудников — три человека, а уставный капитал — 34 тыс. рублей. Владельцы — директор Александр Катков и Денис Блохин (владеет 70,59% доли).

Примечательно: ООО специализируется в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях, что не помешало ему заключать контракты на оказание непрофильных товаров и услуг. Например, на услуги по информационно-технической поддержке программного обеспечения «Ангел» автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Удмуртии (заключен в мае 2020 года на 1,06 млн рублей), на поставку фото-, видео-, телевизионной техники в рамках гособоронзаказа (заключен с ФКУ «Северо-западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» в апреле 2020 года на сумму более 18,4 млн рублей), а также поставку видеодатчиков АПК «АвтоУраган-ВСМ2» и работы по модернизации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Томской области (два контракта в октябре 2019 года на общую сумму более 9 млн рублей). Заказчиком по последним было ГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области».