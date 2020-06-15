Москва, , 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».

Ограничение эквайринга (комиссии за прием платежей) на уровне не более чем 1% обернется для банковского сектора потерями на уровне10−15 млрд рублей. Компенсировать эту сумму банке намерены за счет платного для клиента выпуска банковской карты, повышению стоимости ее дальнейшего обслуживания, платному доступу к колл-центру и другим платным услугам.

Данные меры неизбежно приведут к масштабному снижению числа безналичных расчетов и отказу от пользования банковскими картами.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса и действующих в связи с этим ограничительных мер Центробанк РФ ограничил комиссии по платежам для онлайн-покупок на уровне 1%. Данная мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.