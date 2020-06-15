Казань, , 03:27 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск к судостроительному заводу Крыма. Производитель электрораспределительных устройств — АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» требует с ООО «Судостроительный завод «Залив» по одному иску более 107 млн рублей, по другому — свыше 33 млн рублей. Дела пока к производству не приняты и даты слушаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Последнее исковое заявление от предприятия, которое ведёт свою историю с 1931 года, когда был создан электромонтажный участок на Зеленодольском заводе «Красный Металлист», поступило 11 июня 2020 года. Сумма претензий составляет 107 576 933,07 рубля.

В конце мая 2020 года между компаниями уже был спор. АО обратилось в арбитраж с претензиями к ООО, требуя взыскания «27 934 278 руб. 34 коп. долга, 5 142 794 руб. 29 коп. неустойки». Заявление из-за недочётов оставили без движения до 24 июня 2020 года.

Компания-ответчик занимается судостроением и базируется в Керчи. ООО учреждено в августе 2014 года. Директор — Игорь Обрубов, уставный капитал — более 2 млн рублей. Собственниками ООО числятся АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (доля — 99,65%), Александр Макеев и Руслан Камалов.