Чита, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Забайкальского края 7 июля 2020 года планирует начать рассматривать иск администрации Читы к Минфину России. В основе спора лежит требование о взыскании почти 5,3 млн рублей, заявленных как убытки за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в середине апреля 2020 года, но заседание неоднократно откладывалось. Третьим лицом в споре участвует комитет образования Читы, а иным лицом — управление казначейства края.

Истец требует взыскания «с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации убытки за 2017 год в размере 5 291 774 рубля».

Дело будет рассматривать судья Леонтьев, иные подробности спора пока неизвестны.

Напомним, ранее со схожим иском к Минфину России обратилась администрация Томска, требуя 1,812 млн рублей убытков, которые были получены в рамках исполнения госполномочий. Заседание по данному делу запланировано на 1 июля 2020 года.