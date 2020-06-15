Кемерово, , 02:58 — REGNUM Решением арбитражного суда Кемеровской области КАО «Азот», которое входит в структуры миллиардера Романа Троценко, привлечено к административной ответственности. АО было оштрафовано на 500 тыс. рублей по инициативе Сибирского управления Ростехнадзора за то, что «осуществляло строительство объекта капитального строительства без полученного надлежащим образом разрешения». Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основе спора лежат материалы проверки Ростехнадзора, который установил, что два года назад «введен в эксплуатацию объект капитального строительства корп. 710 и сливо-наливная эстакада без полученного в установленном порядке разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». Проверка показала, что строительство этих сооружений «невозможно отнести к техническому перевооружению опасного производственного объекта», а отдельные разрешения на строительство по ним не были оформлены.

Представитель ответчика в суде заявлял, что «материалы, представленные Ростехнадзором, не содержат полной и всесторонней оценки доказательств, необходимых для рассмотрения дела об административном правонарушении».

Суд выслушал доводы сторон и удовлетворил иск управления Ростехнадзора, оштрафовав ответчика на 0,5 млн рублей. Штраф должны уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

Напомним, КАО «Азот» осенью 2019 года приобрело право требования долга с крупного производителя удобрений из Татарии — АО «Аммоний». Троценко пообещал финансовые вливания в завод в Менделеевске. На сегодня АО «Аммоний» находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве.

Долги банкротящегося завода «Аммоний» выросли почти на 96 млрд рублей