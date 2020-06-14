Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.

«Мы получим положительный рост количества рабочих мест в июне и июле. Даже с таким ростом мы завершим год с высоким уровнем безработицы», — сказал он.

По его прогнозу, к концу 2020 года уровень безработицы в США составит 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии COVID-19 в США заявки на пособие по безработице подали более 44 миллионов американцев. Пик пришелся на неделю 3 — 9 мая, когда число заявок составило 24,9 млн.

По словам помощника президента США Лоуренса Кадлоу, экономика страны, которой был нанесен серьезный ущерб во время пандемии коронавируса, начала постепенно восстанавливаться.

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