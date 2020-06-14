Рига, , 18:11 — REGNUM По данным Государственного агентства социального страхования (VSAA) в апреле пособие по безработице в Латвии получали 40 105 человек, это самое большое число за последние два года, пишет портал nra.lv.

В сравнении с мартом 2020-го число получающих пособие по безработице в апреле возросло на 9,7%. Размер выплат напротив снизился на 4,88%, с 357,14 до 340,5 евро.

В конце апреля в Латвии было зарегистрировано 72 917 безработных, что на10 991 больше, чем месяцем ранее, когда их число составляло 61 926. Срок выплаты пособий по безработице в республике составляет восемь месяцев.