Пекин, , 17:57 — REGNUM В Пекине нет проблем со снабжением населения продуктами первой необходимости, несмотря на закрытие из-за вспышки коронавирусной инфекции крупнейшего оптового рынка сельскохозяйственной продукции. Об этом 14 июня сообщил на пресс-конференции инспектор департамента коммерции китайской столицы Ван Хунцунь.

«Пекин стабильно снабжается товарами первой необходимости, сравнительно стабильны поставки крупных супермаркетов», ― отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что из-за введенных ограничительных мер на отдельных рынках и в магазинах цены на овощи выросли, а где-то даже наблюдался их дефицит. Однако, благодаря отлаженному механизму и своевременной реакции нехватку продуктов удалось достаточно быстро устранить.

«В целом реакция рынка на временное закрытие оптового рынка «Синьфади» оказалась лучше наших ожиданий», ― подытожил Хунцунь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в Пекине после проведения массового скрининга было выявлено четыре подтвержденных случая COVID-19, а также 45 бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV2.

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