Москва, , 17:54 — REGNUM Роспотребнадзор издал рекомендации, согласно которым с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер. Об этом 14 июня сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в случае заселения пары в один номер владельцы гостиницы должны предоставить документы, которые подтверждают факт зарегистрированного брачного союза.

В том случае, если пара свои отношения юридически не оформила, сотрудники места размещения должны заселить их в отдельные номера.

Уточняется, что принятие данного решения продиктовано мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии. Так, руководству гостиниц и отелей следует обеспечить прохождение персоналом тестирование на коронавирусную инфекцию.

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