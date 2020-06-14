Москва, 14 июня 2020, 17:54 — REGNUM Роспотребнадзор издал рекомендации, согласно которым с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер. Об этом 14 июня сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в случае заселения пары в один номер владельцы гостиницы должны предоставить документы, которые подтверждают факт зарегистрированного брачного союза.
В том случае, если пара свои отношения юридически не оформила, сотрудники места размещения должны заселить их в отдельные номера.
Уточняется, что принятие данного решения продиктовано мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии. Так, руководству гостиниц и отелей следует обеспечить прохождение персоналом тестирование на коронавирусную инфекцию.
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