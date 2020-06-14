Ташкент, , 15:24 — REGNUM Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана направило официальную заявку на включение республики в «Генеральную систему преференций плюс» Европейского союза (ГСП+). Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе узбекского ведомства.

Как считает правительство республики, включение страны в ГСП+ позволит ей получить твердое основание развития экспорта и потому Узбекистан выполни все требования для такого присоединения.

Для этого республика, в частности, вошла в 27 необходимых для вступления в данную систему конвенций, а также составила и отправила оценку выполнения Узбекистаном своих обязательств взятых в рамках этих конвенций.

Напомним, тарифные преференции указанной системы позволяют участвующей в ней стране осуществлять экспорт на территорию Евросоюза без взимания пошлин и поэтому после включения в ГСП+ количество экспортных позиций страны в ЕС может вырасти до 6 200.