Чапаевск, Самарская область, , 15:22 — REGNUM Новый завод, который будет производить дезинфицирующие, чистящие и моющие средства, построят в Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

«Он (новый завод — ред.) планирует заниматься производством бытового и промышленного отбеливателя, дезинфектанта и средств очистки и обеззараживания воды», — приводит ГТРК Самара слова представителя ведомства.

Также сообщается, что предполагается, что новая технология позволит повысить качество производимого продукта и повысить срок его службы.

Кроме этого, указывается, что новый завод будет построен в Чапаевске, что позволит создать 20 новых рабочих мест и привлечь в регион, по предварительным расчетам, около 100 млн рублей инвестиций.

Напомним, Чапаевск является вторым город Самарской области, получившем статус территории опережающего экономического развития.