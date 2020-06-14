Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM Ростов-на-Дону в ближайшее время получит в подарок 60 троллейбусов, ранее курсировавших по городским маршрутам Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы 14 июня.

Троллейбус из Москвы Rostov-gorod.ru

По имеющимся данным, все машины капитальных вложений не требует. Троллейбусы выйдут на семь маршрутов областного центра. Рассматривается возможность восстановления ещё одной троллейбусной линии.

«Мы будем строить транспортный каркас на основании электротранспорта и городской электрички», — отметил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону власти пообещали восстановить троллейбусный маршрут №7, который был закрыт 20 лет назад. На маршрут «Центральный рынок — Сельмаш» выйдут троллейбусы «Горожанин», изготовленные на уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону восстановят закрытый 20 лет назад троллейбусный маршрут