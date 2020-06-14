Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM Из бюджета Ростовской области две таганрогские больницы получат свыше 5,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 14 июня.

Уточняется, что 4 млн рублей перечислят городской больнице скорой медицинской помощи. Средства направят на ремонт четырёх наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ. Вместе с тем 1,5 млн рублей будут направлены на текущее содержание обсерватора, рассчитанного на 20 мест. Госпиталь развёрнут на базе таганрогской больницы №2.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было принято решение о выделении средств центральной горбольнице Батайска, госпиталю для пациентов с SARS-CoV-2, развёрнутому на базе детской больницы №2 в Ростове-на-Дону.

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