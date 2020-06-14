Москва, , 10:20 — REGNUM НДС для отечественных компаний, который заняты в IT-сфере, может быть обнулен. Об этом 14 июня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Минкомсвязи РФ может внести такое мероприятие в поддержку российских IT-компаний в национальный план по развитию экономики и указывается, что список таких мер находится на стадии обсуждения и возможного изменения.

При этом в министерстве отказались комментировать изданию данную информацию, а пресс-службе правительства РФ рассказали, что перечень мер по поддержке IT «отправлены на проработку».

«Среди других возможных мер по поддержке ИТ-индустрии — снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12%, (для регионов — до 2%)», — заявили источники и уточнили, что в данном случае говорится о «бессрочном продление льготного режима уплаты страховых взносов (сейчас для ИТ-компаний их ставка составляет 14%)».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить предложения для создания конкурентного режима регулирования и комплексного налогового маневра для стимулирования российской сферы IT.