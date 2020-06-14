Москва, , 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая. Такие расчеты 13 июня приводит интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья ЦИАН.

При этом на ресурсе «Авито Недвижимость» средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в крупных городах РФ составляет 55,55 тыс. рублей за 1 кв. метр, что есть рост на 1% по сравнению с маем и на 4,7% в годовом выражении.

Также, согласно данным ЦИАН, наибольшее снижение цен на вторичное жилье произошло в Челябинске, там 1 кв. метр вторичного жилья подешевел на 7,3% и в настоящее время стоит 44,6 тыс.

Кроме этого, на 6,9% снизилась цена кв. метра жилья в Уфе, где она в настоящее время составляет 75 тыс. рублей за 1 кв. метр по сравнению с маем и на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Новосибирске 1 кв. метр вторичного жилья также подешевел — на 2,6% по сравнению с маем (67,6 тыс. рублей), а в Самаре — подорожал на 6% (54,7 тыс. рублей) по сравнению с маем и на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

При этом в Москве цены в июне не очень изменились и 1 кв. метр вторичного жилья здесь стоит 213,4 тыс. рублей, что ест рост по сравнению с маем на 0,4% и падение на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года; а в Санкт-Петербурге, как сообщает ЦИАН, на данный момент вторичное жилье стоит в среднем 120,3 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,13% дороже, чем в мае, и на 5,8% меньше, чем летом 2019 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня эксперты спрогнозировали снижение цен на вторичное жильё в России на фоне пандемии коронавируса и постепенное подорожание автомобилей из-за этого же.