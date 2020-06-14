Тюмень, , 09:00 — REGNUM Средняя заработная плата социальных работников Тюменской области выше общероссийского показателя почти на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата.

В I квартале 2020 года средняя зарплата по России у социальных работников составила 36 471 рублей, тогда как в Тюменской области — 46 576 рублей.

Однако среди регионов Уральского федерального округа тюменские социальные работники выглядят по зарплатному показателями «середнячками». На первом месте Ямал со средней зарплатой соцработников за I квартале 2020 года в размере 96 626 рублей. На втором находится Югра — 69 704 рублей.

В Свердловской области социальные работники получают в среднем 38 253 рублей, в Челябинской — 33 628 рублей, в Курганской — 28 639 рублей.