Екатеринбург, , 05:46 — REGNUM Приоритетный учет возможностей свердловских производителей товаров и услуг позволит быстрее преодолеть экономические последствия эпидемии коронавируса, укрепить региональную экономику. Об этом заявил 11 июня на заседании оперативного штаба губернатор Евгений Куйвашев, подчеркнув, что при этом все конкурсные процедуры должны проходить на принципах здоровой конкуренции.

«Наша важнейшая задача — стабилизация ситуации на рынке труда, сохранение рабочих мест. Уральские предприятия должны устойчиво работать, иметь надежные рынки сбыта. Одним из механизмов поддержки наших товаропроизводителей является эффективное управление государственными и муниципальными закупками, а также закупками организаций с государственным участием, ГУПов и МУПов», — сказал губернатор.

По экспертным оценкам, в регионе в этом сегменте ежегодно осуществляются закупки в объеме порядка 180 миллиардов рублей.

По его словам, руководителям региональных и местных органов власти стоит при проведении конкурсных процедур в приоритетном порядке учитывать возможности областных производителей товаров и услуг, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Предприятиям же необходимо проводить целенаправленную работу по повышению конкурентоспособности своей продукции и оптимизации цены на нее.

«Естественно, все конкурсные процедуры должны проходить в рамках федерального законодательства о контрактной системе и на принципах здоровой конкуренции», — заявил глава региона.

Отметим, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и действие вынужденных ограничений, Свердловской области удалось сохранить рост производства. За январь-апрель 2020 года индекс промышленного производства составил 106,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Свердловские предприятия довольно быстро сумели адаптироваться к работе в новых условиях. И если в первые недели распространения коронавируса регион остро ощущал нехватку медицинских масок, средств индивидуальной защиты, дезинфекции, специализированного оборудования, то уже через непродолжительное время ситуация изменилась. Как результат в сжатые сроки в Свердловской области в 10 раз было увеличено производство бактерицидных облучателей, кожных антисептиков, защитных костюмов. К концу мая уральские производители довели объем выпуска одноразовых медицинских масок до 12 миллионов штук в месяц. По сравнению с началом апреля — рост более чем в 10 раз.

По поручению губернатора министерством промышленности и науки выпушен каталог продукции свердловских производителей, обеспечивающих регион средствами для борьбы с COVID-19 и готовых снабжать ими другие субъекты РФ. В каталоге представлены компании, выпускающие тепловизоры и бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели и обеззараживатели воздуха, автоматические и локтевые дозаторы, дезинфицирующие средства и кожные антисептики, оборудование для нанесения и распыления средств, санитарных пропускников и медицинских учреждений.