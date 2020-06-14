Пекин, , 05:40 — REGNUM Сектор почтовых отправлений Китая зафиксировал мощный рост за прошедший месяц, после сдерживания в стране эпидемии COVID-19, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

В мае бизнес-оборот сектора составил 95,11 млрд юаней (около $13,4 млрд), что на 21,9% выше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщили в Государственном почтовом бюро КНР.

Объем бизнеса вырос на 38,4% за аналогичный период до 181,25 млрд юаней. В Мае объем экспресс-доставок в Китае достиг 7,38 млрд отправлений, что на 41,1% больше, чем годом ранее.

Выручка подскочила на 24,9% в годовом исчислении до 77,19 млрд юаней. За первые пять месяцев года выручка и объем бизнеса в сфере почтовых отправлений Китая выросли на 8,9% и 19,6% соответственно.