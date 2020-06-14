Каракас, , 05:22 — REGNUM Очередную волну ослабления ограничений, введенных с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Венесуэле, анонсировал президент страны Николас Мадуро. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«После успешной недели карантина я одобрил включение 14 экономических зон в смягчение, которое начнется в понедельник, 15 июня», — заявил Мадуро.

По словам президента, в новую рабочую неделю к деятельности приступят уже 24 сектора экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент заявил о введении в стране режима работы по формуле «7+7», при которой неделя рабочих дней будет сменяться неделей карантина.

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