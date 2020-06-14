Пекин, , 05:15 — REGNUM Объем безналичных платежей, проведенных банками Китая, рухнул на 5,2% в годовом исчислении за первый квартал года, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Объем денег, принявших участие в безналичном обороте, включая коммерческие бумаги, банковские карты и онлайн-платежи, достиг 883,24 трлн юаней (около $124,6 трлн) за указанный период, сообщили в Народном банке Китая. Всего 8,53 млрд банковских карт было использовано на конец марта, что на 1,3% больше, чем кварталом ранее.

В среднем каждый китаец имеет по 6,09 банковских карт. Мобильные платежи продолжили свой рост, достигнув 90,81 трлн юаней, что на 4,84% больше, чем годом ранее. Небанковские платежи составили 60,9 трлн юаней или на 4,99% больше в годовом исчислении.