Лондон, , 05:02 — REGNUM Глава британского правительства Борис Джонсон поручил изучить целесообразность правила безопасной с точки зрения распространения COVID-19 дистанции в 2 метра, сообщает BBC.

Поводом к пересмотру стала многочисленная критика этой меры как серьезно сдерживающей восстановление экономики Великобритании. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет сформировано к 4 июля, времени, когда в стране должны открыться рестораны и пабы.

По мнению бывшего лидера тори Иэна Дункана Смита, доказательства целесообразности 2-метровой дистанции уже есть, и премьер-министру необходимо принять политическое решение по этому вопросу.

«Сейчас ему нужно принять решение на благо экономики, — считает Смит. — Если необходимо провести обзор, он должен быть быстрым».

Напомним, согласно рекомендациям ВОЗ, безопасным с точки зрения передачи вируса SARS-CoV-2 является расстояние не менее одного метра. Таких рекомендация придерживаются в Китае, Дании, Франции и Сингапуре. В Австралии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Португалии рекомендованное безопасное расстояние составляет полтора метра (1,4 для Южной Кореи). В США рекомендуют не приближаться к другим гражданам ближе 1,8 метра, а в Канаде и Испании — ближе двух метров.