Пекин, , 04:39 — REGNUM Производители экскаваторов Китая отчитались о резком росте продаж в мае, что говорит о восстановлении спроса, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

25 ведущих производителей экскаваторов Китая продали в общей сложности 31 744 экскаватора, что на 68% больше, чем годом ранее за аналогичный период. В частности, на внутреннем рынке был продан 29 521 экскаватор, что на 76,3% больше, чем годом ранее. На экспорт было продано 2223 экскаватора, что на 3,3% больше в годовом исчислении.

За первые пять месяцев года внутренние продажи экскаваторов продажи экскаваторов 25 крупнейших производителей Китая подскочили на 19,3% в годовом исчислении до 134 169, в то время как импорт взлетел на 20,7% до 11 631 единицы.