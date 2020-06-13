Киев, , 21:31 — REGNUM Международное рейтинговой агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3. Об этом 13 июня сообщается в заявлении агентства, опубликованном на официальном сайте организации.

«Главной причиной для повышения рейтинга является смягчение вызовов, стоящих перед Украиной», — отмечается в заявлении.

В частности, речь идет об ослаблении уязвимостей, вызванных внешними для страны факторами, а также в связи с предстоящим траншем со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, показатель Caa1 в рейтинге Moody's означает задолженность низкого качества, вызванную высоким риском для кредиторов. Показатель B3 означает задолженность спекулятивного уровня, также с высоким кредитным риском.