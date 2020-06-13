Минск, , 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. Как стало известно, российский газовый холдинг может применить санкции к белорусским контрагентам, которые перестали выполнять свои обязанности по оплате российского газа.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня превышает 165,57 миллиона долларов, — сказано в сообщении. — С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объеме задолженности».

Напомним, официальный Минск отрицает наличие задолженности за поставленный газ. Правительство Белоруссии требует от дочерней компании российского холдинга «Газпром трансгаз Беларусь» предоставления расчётов калорийности газа в соответствии с законодательством постсоветской республики.

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Также напомним, Александр Лукашенко требует от России снижения стоимости поставляемого в Белоруссию российского газа до уровня Смоленской области. Он также инициировал уголовное преследование менеджеров белорусского «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского Газпрома. Часть из них арестована, а бывший глава правления этого банка Виктор Бабарико, участвующий в президентской кампании, публично обзывается Лукашенко «негодяем», «мошенником» и другими подобными словами.

Предыдущая «газовая война» Минска с Газпромом сопровождалась информационной войной и арестом в декабре 2016 года белорусских «пророссийских публицистов» («дело регнумовцев»). Анализировавших проявления русофобии и «разворот на Запад» официального Минска приговорили к пяти годам лишения свободы.

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