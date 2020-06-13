Рим, , 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 13 июня написал глава итальянского минздрава Роберто Сперанца на странице в социальной сети Facebook

«По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года», ― говорится в сообщении.

Сперанца подчеркнул, что вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, будет предназначена для всего населения ЕС, так как вакцина является «единственным определяющим решением для COVID-19» и «глобальным общественным благом, правом, на которое имеют все».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член правления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди заявил, что европейские исследователи опережают коллег из США в продвижении к разработке вакцины против коронавируса. По его словам, особые надежды возлагаются на совместные разработки исследователей Оксфордского университета и их коллег из итальянской Помеции, вероятно, по мнению Риччарди, именно эти разработки будут реализованы быстрее остальных.

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