Киев, , 11:53 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда может прибыть на Украину в июле-августе текущего года. Об этом 12 июня в эфире телеканала «Интер» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Глава украинского министерства финансов выразил надежду, что время приезда миссии будет определено в ближайшее время.

«Это может быть июль — август», — цитирует Марченко Интерфакс-Украина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального банка Украины Яков Смолий отчитался о получении Украиной первого транша от МВФ.