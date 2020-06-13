Киев, 13 июня 2020, 11:53 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда может прибыть на Украину в июле-августе текущего года. Об этом 12 июня в эфире телеканала «Интер» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Глава украинского министерства финансов выразил надежду, что время приезда миссии будет определено в ближайшее время.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального банка Украины Яков Смолий отчитался о получении Украиной первого транша от МВФ.