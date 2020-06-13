Амстердам, , 11:10 — REGNUM Новая пенсионная система Нидерландов, соглашение о которой между правительством, работодателями и профсоюзами достигнуто 12 июня, начнёт работать с 2026 г. С 2022 г. пенсионные фонды смогут начать переход к новой системе.

В новой системе размер накопительных пенсий будет определяться не рассчётной ставкой, а размером заплаченной премии и реализованной пенсионном фондом прибылью. Таким образом, размер пенсий окажется более гибким.

Министр по социальным делам Воутер Коолмеес выразил своё удовлетворение достигнутым соглашением о новой пенсионной системе. Федерация нидерландских профсоюзов также довольна и вынесет соглашение на рассмотрение своими членами.