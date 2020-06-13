Амстердам, , 10:37 — REGNUM 12 июня в Нидерландах завершено уничтожение норок на фермах, где было выявлено заражение коронавирусом. За минувшие семь дней на 13 фермах в провинциях Лимбург и Брабант уничтожено в общей сложности 570.000 норок. В это число входит 480.000 щенков, сообщили в Управлении продовольственной безопасности.

Правительство приняло решение об уничтожении поголовья, после того как выяснилось, что норки могут переносить коронавирус на человека. По меньшей мере двое сотрудников норковых ферм заболели после контакта с животными.

Организации по защите прав животных попытались на прошлой неделе с помощью судебной процедуре воспрепятствовать уничтожению, однако их ходатайство было отклонено. Уничтожение началось в субботу.