Минск, , 11:45 — REGNUM Белоруссия планирует взять кредит у Европейского банка реконструкции и развития на строительство подстанции «Черкассы» для электроснабжения свободной экономической зоны «Минск», сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии №336 от 11 июня 2020 года, опубликованном 13 июня на национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно источнику, кредит планируется привлечь в 2020—2022 году сроком на пятнадцать лет. Сумма кредита — €14,11 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что республика планирует привлечь от международных финансовых институтов порядка трех миллиардов долларов займов.