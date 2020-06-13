Амстердам, , 09:51 — REGNUM 12 июня правительство, работодатели и профсоюзы Нидерландов достигли окончательного соглашения о ново пенсионной системе. Соглашение стало итогом многолетних переговоров между тремя сторонами.

Нынешнее соглашение представляет собой продолжение и уточнение базового соглашения, заключённого в июне 2019 г. В нём стороны договорились отказаться от фиксированных пенсий. Размер пенсий поставлен в зависимости от динамики биржевых курсов.

Соглашение позволяет не снизить пенсии в следующем году. Ранее министр по социальным делам Воутер Коолмеес сделал заявление на этот счёт, чтобы дать толчок переговорам. Коронакризис грозил обернутся широкомасштабным сокращениями пенсий.