Тегеран, , 09:49 — REGNUM 12 мая президент Ирана Хасан Рухани призвал управляющего Центральным банком Ирана Абдолназера Хеммати подтолкнуть Южную Корею к высвобождению миллиардов долларов доходов от экспорта иранской нефти. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре Рухани приказал Хеммати предпринять все необходимые действия в соответствии с тем, чтобы подтолкнуть Южную Корею к освобождению активов Ирана, приобретённых в результате экспорта нефти. Президент призвал следить за ситуацией путем проведения политических переговоров, а также принятия правовых мер через международные институты.

«Запрет Южной Кореи на использование Ираном ресурсов Центрального банка для покупки основных товаров, медикаментов и гуманитарных товаров неприемлем, и мы ожидаем, что южнокорейское правительство снимет это ограничение как можно скорее», — отметил президент.

Ранее на этой неделе Иран призвал южнокорейские банки освободить иранские активы, замороженные под давлением США, предупредив, что Исламская республика оставляет за собой право обратиться в суд в соответствии с международным правом.

«Ужасно видеть, что южнокорейские банки удобно пренебрегли своими обязательствами, общими международными финансовыми соглашениями и решили играть в политику и следовать незаконным установкам США», — заявил Хеммати агентству Bloomberg.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Южная Корея имеет около 7 миллиардов долларов задолженности за импортированную в страну иранскую нефть.