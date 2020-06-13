Тегеран, , 10:34 — REGNUM В Румынии состоялась онлайн-конференция по вопросам энергетики с участием видных румынских чиновников и активистов, а также посла Ирана в этой стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 июня.

По данным посольства Ирана в Румынии, конференция, прошедшая в Бухаресте, была посвящена различным вопросам, включая стратегическую политику по улучшению ситуации в Европейском Союзе (ЕС) после пандемии COVID-19. Также в ходе конференции обсуждалась политика по инвестированию государственных энергетических компаний.

В ходе конференции посол Ирана в Румынии Мортеза Абуталеби коснулся темы возможностей Ирана в области энергетики, позитивного фона ирано-румынских отношений, стратегической политики двух стран в области передачи электроэнергии и уникального географического положения Ирана.

Он также высоко оценил возможности иранских компаний в области трубоукладочных работ, производства, оснащения и ремонта опор линий электропередачи (ЛЭП), газовых и паровых турбин, ветрогенераторов, запасных частей к турбинам, строительства и монтажа тепловых и водяных генераторов.