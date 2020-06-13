Урумчи, Китай, , 03:54 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая наблюдается бум развития электронной коммерции на фоне эпидемии нового коронавируса, а объем онлайн-продаж продолжает стремительно расти, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

В первом квартале текущего года розничная онлайн-торговля в Китае выросла на 11% в годовом исчислении до почти 9,17 млрд юаней (около $1,3 млрд).

«Эпидемия изменила концепцию потребления людей, а новые модели потребления вроде бесконтактной дистрибуции, беспилотных продаж и потокового стриминга стремительно развиваются в регионе», — заявил заместитель директора регионального департамента коммерции Чжоу Цян.

По последней статистике, с января по апрель онлайн-продажи крупнейших оптовых и розничных предприятий Синьцзяна выросли в годовом исчислении на 58,1%. В то же самое время, онлайн-продажи еды в Синьцзяне составили 107 млн юаней за тот же период.

Электронная коммерция развивается стремительно в Синьцзяне в последние годы. В 2019 году онлайн-оборот региона достиг 219,5 млрд юаней, что на 16% выше в годовом исчислении. Онлайн-продажи сельской продукции в регионе достигла 11,9 млрд юаней, что на 29% выше в годовом исчислении, а количество онлайн-магазинов здесь выросло на 18% до 238 200.