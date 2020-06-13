Пекин, 13 июня 2020, 03:41 — REGNUM Крупнейший китайский производитель железнодорожных поездов и вагонов CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. предоставит Аргентине услуги обслуживания 709 вагонов поездов, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.
Компания подписала онлайн-соглашение с аргентинской государственной железнодорожной компанией Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) соглашение об и обслуживании вагонов.
Поскольку международные поездки ограничены в связи с пандемией нового коронавируса в мире, CRRC Sifang будет проводить пока обслуживание онлайн. Министерство транспорта Аргентины закупило в общей сложности 709 вагонов, произведенных CRRC в рамках двух заказов.