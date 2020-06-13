История вопроса

Новости о взаимодействии КНР и стран Латинской Америки. Последние годы Китая усиливает свое присутствие в регионе. Для поднебесной эта территория интересна по нескольким причинам –доступ к значительному рынку сбыта китайской продукции, возможность участия в добыче ресурсов, включая энергоносителей. Китай уже является крупнейшим торговым партнером Бразилии.

С 2000 по 2017 год Китай вложил в экономику Латинской Америки более 109 млрд долларов. Китай активно кредитует энергетические и инфраструктурные проекты в регионе. Объем торговли за 17 лет вырос почти в 100 раз.

При этом Китай наращивает и политической влияние, например, КНР вместе с Россией поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьего свержения США безуспешно добивались в 2019 году.

