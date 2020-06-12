Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Предварительные результаты исследования вакцины от коронавируса американской компании Moderna показали, что одна доза разработанного препарата обеспечивает защиту от COVID-19, при этом она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни. Результаты ученных опубликованы на портале научных материалов bioRxiv.

Отмечается, что исследователи получили эти данные в результате опытов на шестинедельных мышах, которым вводились разные дозы вакцины с последующим воздействием на них вируса. Выяснилось, что препарат вызывает «мощный» защитный иммунный ответ даже при минимальных количествах вакцины и однократном ее введении в организм. После воздействия вируса на вакцинированную мышь учеными также не было выявлено более тяжелого течения COVID-19.

Кроме этого, исследователи Moderna пришли к выводу, что вакцина предотвращает легкие от заражения коронавирусной инфекцией и не оказывает токсического воздействия.

Однако в опубликованных результатах исследования подчеркивается, что отсутствует гарантия того, что такие же показатели будут получены при исследовании действия вакцины на людях. С целью установления безопасности вакцины для человека в Moderna заявили о проведении завершающей стадии испытаний препарата на 30 тыс. добровольцах в июле.

Напомним, ранее в пресс-службе американской биотехнологической компании Moderna сообщали об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон) совместно с Национальными институтами здравоохранения (NIH) США. В них приняли участие 45 человек. Предполагается, что ключевой этап испытаний вакцины пройдёт в июле 2020 года.

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