Турин, Италия, , 18:39 — REGNUM В первом квартале 2020 года число занятых граждан Италии снизилось на 100 тысяч в сравнении с показателями предыдущего квартала (последнего в 2019 году), сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 12 июня.

Число имеющих постоянные трудовые контракты при этом увеличилось на 50 тысяч, количество устроенных по временным соглашениям — снизилось на 123 тысячи, кроме того, снизилось и число самозанятых (на 28 тысяч).

По итогам первого квартала уровень занятости в стране составляет 58,8%, в сравнении с данными предыдущего квартала он снизился на 0,2%.