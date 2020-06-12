Магнитогорск, Челябинская область, , 17:48 — REGNUM После церемонии вручения медалей героев труда сегодня, 12 июня, в Москве президент России Владимир Путин, общаясь с одним из награжденных, оператором поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александром Моториным, похвалил руководство и акционеров ПАО «ММК» за внимание к вопросам экологии Магнитогорска.

«Магнитка» развивается, молодцы, и акционеры молодцы, и в последние годы очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, в обновление производства. Молодцы, не жадничают, — отметил Путин, беседуя с Моториным. — Количество выбросов сократилось в разы, для людей это важно».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» уделяет большое вопросу сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в пресс-службе ММК, компания планирует в период с 2018 до 2025 года потратить 38 миллиардов рублей на осуществление природоохранных инициатив. В частности, в 2019 году затраты ПАО «ММК» по этому направлению составили более 8,7 миллиардов рублей. Согласно экологической программе на 2020 год, ПАО «ММК» направит на инициативы в области охраны окружающей среды 12,95 миллиардов рублей. Больше всего — свыше 6 миллиардов рублей — компания потратит на оснащение природоохранными сооружениями новых производственных объектов, в первую очередь в коксохимическом производстве.

Глобальная цель ММК к 2025 году — реализация стратегической инициативы «Чистый город», подразумевающей, что комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске сократится до 5 единиц, что соответствует определению «чистый город». Эффект ощутим уже сейчас: благодаря осуществленным мерам, таким как запуск в 2019 году новой аглофабрики №5, оснащенной двадцатью природоохранными объектами и вывода из строя устаревшего оборудования, ММК сократил атмосферные выбросы бензапирена в 16 раз, диоксида серы — в 4 раза, пыли — в 2 раза. Кроме того, в 2019 году Росгидромет и Минприроды исключили Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы.