Ашхабад, , 17:44 — REGNUM Министерство транспорта России предложило госагентству «Туркменские воздушные пути» снять все ограничения по частоте авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России.

Директор департамента Светлана Петрова отмечает, что в январе 2020 года Россия и Туркмения договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории обеих стран, а также по количеству назначенных перевозчиков и частоты полетов на договорных линиях.

«Предлагаем считать наше письмо и Ваш положительный ответ на него договоренностью между авиационными властями двух стран», — подчеркивает глава российского департамента госполитики в области гражданской авиации.