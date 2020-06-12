Бишкек, , 17:43 — REGNUM В первом квартале 2020 года микрокредитные компании Киргизии выдали населению 143,9 тысячи займов на общую сумму 6 млрд 924,3 млн сомов (6 млрд 443 млн рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

По сравнению с январем — мартом 2019 года количество получателей микрокредитов выросло на 7,6%, а объем выданных микрокредитов увеличился сразу на 11,4%.

Больше всего займов в микрокредитных организациях получили жители Ошской области — 1 млрд 411,5 млн сомов (более 1 млрд 313 млн рублей), столицы Киргизии — 1 млрд 182,3 млн сомов (1 млрд 100 млн рублей) и Джалал-Абадской области — 1 млрд 33,1 млн сомов (961 млн рублей)

Затем следуют Чуйская область — 972,8 млн сомов (905 млн рублей), Иссык-Кульская область — 773,3 млн сомов (720 млн рублей) и Баткенская область — 548,5 млн сомов (510 млн рублей).

Замыкают список Нарынская область — 488,4 млн сомов (455 млн рублей), город Ош — 301,5 млн сомов (281 млн рублей) и Таласская область — 212,9 млн сомов (198 млн рублей).

При этом 35,1% микрокредитов направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 26,1% — на потребительские нужды и 11,7% — в сферу торговли и общественного питания.

Уровень возвратности микрокредитов за год уменьшился с 90,9% до 87,9%.